Alcaldía de Girardot intensifica plan de asfaltado en San Jacinto

En la zona se realiza progresivamente labores de bacheo y pavimentación

CIUDAD MCY.- Con el propósito de mejorar la vialidad para los ciudadanos maracayeros, la Alcaldía del municipio Girardot intensifica las labores de asfaltado en la calle de servicio y el corredor comercial de la urbanización San Jacinto.

En la importante arteria vial las cuadrillas de infraestructura se desplegaron con maquinaria pesada para la aplicación de mezcla asfáltica en caliente, abordando los puntos críticos de desgaste en este neurálgico sector de Maracay.

Esta intervención integral busca devolver la fluidez al tránsito vehicular y dinamizar la actividad comercial de la zona, beneficiando a cientos de conductores y comerciantes que diariamente transitan por este importante eje urbano.

Cabe señalar que estos trabajos forman parte de una agenda prioritaria de transformación de servicios públicos, que impulsa la presidenta de la República, Delcy Rodríguez a través del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, y la gobernadora Joana Sánchez para el financiamiento y suministro del material vial, como eje central de los logros alcanzados.

REINA BETANCOURT

FOTOS : ALCALDÍA DE GIRARDOT