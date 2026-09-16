Inició rehabilitación integral de tres planteles educativos en Tovar

***Las labores comenzaron en la UEN Martín Tovar y Tovar, La Capilla y la Escuela de Curtidor, con la participación de la FEDE, el Ministerio de Obras Públicas y Servicios Públicos

CIUDAD MCY.- La recuperación de la infraestructura educativa tomó un nuevo impulso en el municipio Tovar, con el inicio de trabajos en tres instituciones que serán intervenidas de manera progresiva para atender sus principales requerimientos ante el regreso a clases período 2026-2027.

Las labores comenzaron en la Unidad Educativa Nacional Martín Tovar y Tovar, La Capilla y la Escuela de Curtidor, con la participación de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE), el Ministerio de Obras Públicas y los equipos de Servicios Públicos.

La jornada se desarrolló en el marco de la Segunda Transformación (2T) “Ciudades Más Humanas y Servicios Públicos”, cumpliendo con las directrices emanadas por la presidenta Delcy Rodríguez, el ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, y la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

En este sentido, la UEN Martín Tovar y Tovar, considerada la escuela matriz del municipio y una de las instituciones educativas de mayor extensión en la localidad, se inició una rehabilitación integral que contempla la atención progresiva de sus diferentes módulos.

Durante esta primera etapa, los trabajos se concentran en el área donde funcionan la cocina y algunas aulas de clases, con la intervención inicial de la cuadrilla de Servicios Públicos y la incorporación progresiva de equipos de la FEDE, encabezados por la ingeniera Nairim Morelli.

Al respecto, el alcalde de Tovar, Maximiliano Suárez, explicó que la intervención responde a los compromisos asumidos por la gobernadora Joana Sánchez durante su recorrido por el municipio y contempla la recuperación de cada uno de los módulos que conforman la institución.

“Hoy estamos haciendo una intervención integral de cada uno de sus módulos (…) vamos a iniciar primero por el módulo donde está la cocina y algunas aulas de clases”, señaló Suárez, quien precisó que los trabajos cuentan con materiales enviados mediante la articulación entre los organismos nacionales, regionales y municipales.

ATENCIÓN SIMULTÁNEA

De forma simultánea, las cuadrillas iniciaron labores de rehabilitación en la UEN La Capilla y la Escuela de Curtidor, ampliando la atención hacia distintos puntos del municipio para responder a las necesidades de infraestructura identificadas en estos planteles.

El burgomaestre indicó que la incorporación progresiva de nuevos equipos de trabajo permitirá atender las distintas áreas de la escuela matriz, mientras las labores se desarrollan paralelamente en las otras instituciones educativas.

La intervención tiene como finalidad disponer de espacios educativos adecuados para el retorno de los estudiantes, mediante la recuperación progresiva de áreas que requieren atención en materia de infraestructura y servicios.

REINYMAR TOVAR

FOTOS | CORTESÍA | @ALCALDIATOVAROFICIAL