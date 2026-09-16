Inces y Cleba estrechan lazos formativos para su personal

Las dos instituciones impulsan las técnicas de los trabajadores aragüeños del Consejo Legislativo

CIUDAD MCY.- El Ámbito Entidades de Trabajo del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), liderados por Francisco Antequera, efectuaron segundo encuentro formativo con los trabajadores del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba).

Esta segunda formación, que fue de «dirección de ventas», contó con la participación de 16 trabajadores para optimizar sus técnicas y respuesta eficiente para los usuarios.

Anteriormente, el primer encuentro fue de «orientación y atención al usuario», también dirigido por el profesor Antequera, con el objetivo de impulsar el talento humano del legislativo aragüeño.

Cabe mencionar que está pautada una tercera formación académica con Francisco Antequera los próximos lunes 21 y miércoles 23 de septiembre para integrantes del Cleba.

Las formaciones serán por grupos de trabajadores con las Unidades Curriculares de orientación y atención al usuario y servicio al cliente.

PRENSA INCES ARAGUA

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