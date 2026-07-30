Alcaldía de Las Tejerías atiende requerimientos de productores agrícolas

Familias agricultoras del sector Caracate – Caracatia recibieron 800 metros de manguera de riego destinados a mejorar la distribución de agua en sus cultivos

CIUDAD MCY.- La producción agrícola del sector Caracate – Caracatia recibió una nueva dotación con la entrega de 800 metros de manguera de riego, una jornada encabezada por el alcalde del municipio Las Tejerías, Régulo La Cruz, que favoreció a decenas de familias dedicadas al trabajo del campo en la jurisdicción.

La entrega tiene como propósito mejorar la distribución de agua en las áreas de cultivo, permitiendo a los agricultores contar con herramientas para atender las necesidades de irrigación de sus siembras y favorecer el desarrollo de sus cosechas durante todo el año.

Esta acción municipal forma parte del acompañamiento a las comunidades productoras, mediante la atención de requerimientos vinculados con el desarrollo de la actividad agrícola y el respaldo a las familias que dependen del trabajo del campo.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

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