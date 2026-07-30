Avanzan trabajos de restauración arquitectónica en la iglesia San Luis Rey

CIUDAD MCY .- En el marco de los planes de conservación del patrimonio histórico y religioso del estado Aragua, la Secretaría de Infraestructura, Obras Públicas y Proyectos llevó a cabo una inspección técnica en la iglesia San Luis Rey de Francia, ubicada en Villa de Cura, municipio Zamora, con el fin de evaluar el progreso de las obras de rehabilitación integral que se ejecutan en el templo.

El despliegue en el sector de la Comuna Gigante Hugo Chávez responde a las directrices de la presidenta (E) Delcy Rodríguez y de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, orientadas a la recuperación y embellecimiento de los espacios públicos y monumentos arquitectónicos de la entidad.

Durante el recorrido, la comisión técnica constató avances significativos en diferentes frentes de la estructura:

Altar Mayor: se continúa la colocación de molduras y bases en nichos.

Ala sur: Reparaciones de fisuras y grietas leves en paredes, aplicación de estuco y pintura.

Coro: acondicionamiento, resaneo y preparación de la superficie a pintar en losa techo.

Restauración en puerta de madera ala norte.

Nave central: aplicación de masilla en arco central de la nave.

Aplicación de pintura en esmalte en lámparas de la nave norte.

Estas acciones forman parte del compromiso del Ejecutivo regional por preservar la identidad histórica y los templos icónicos del estado.

REDACCIÓN CIUDAD MCY

FOTOS: CORTESÍA