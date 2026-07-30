Plan de Mitigación de Riesgos activa limpieza del dique Curia

Equipos técnicos y maquinaria especializada ejecutan trabajos de remoción de sedimentos y material acumulado en esta infraestructura del municipio José Félix Ribas

CIUDAD MCY.- Equipos técnicos y maquinaria especializada fueron desplegados en el dique “Curia” ubicado en el municipio José Félix Ribas para ejecutar labores de limpieza y remoción de material acumulado, una intervención que forma parte del Plan de Mitigación de Riesgos.

En este sentido, los trabajos se desarrollan por instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y bajo las orientaciones de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, mediante la articulación entre el Ministerio de Atención de las Aguas (Minaguas), y la gestión municipal.

Durante la jornada se efectuó la intervención de este punto hidráulico con maquinaria destinada a retirar sedimentos y elementos acumulados en el área, acciones que permiten mejorar las condiciones del dique ante los escenarios asociados a la temporada de lluvias.

En el despliegue estuvo presente Rodolfo Ramírez, secretario para la Optimización de los Servicios Públicos del estado Aragua, quien acompañó la ejecución de las labores desarrolladas en esta infraestructura ubicada en la jurisdicción ribense.

PREVENCIÓN HIDRÁULICA

La atención del dique Curia se suma a las acciones preventivas que se adelantan en la entidad para la adecuación de espacios vinculados al manejo de aguas, con la finalidad de disminuir factores de riesgo y contribuir al resguardo de las comunidades cercanas.

Estas jornadas contemplan la participación coordinada de organismos competentes en materia hídrica y servicios públicos, orientados a la atención de infraestructuras estratégicas para los municipios aragüeños.

REINYMAR TOVAR| CIUDAD MCY

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