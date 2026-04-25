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Alcaldía de Mariño impulsa atención integral al adulto mayor

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PorMilexis Pino

Abr 25, 2026

Programa “talento en movimiento” inicia jornadas semanales en geriátrico de Turmero

CIUDAD MCY.- Desde el geriátrico de Turmero, adscrito al Instituto Nacional de los Servicios Sociales (INASS), la Alcaldía del municipio Santiago Mariño dio inicio al programa “talento en movimiento”, iniciativa de la Secretaría de la Juventud orientada a la atención integral de adultos mayores mediante servicios de estética y formación en oficios.

La información fue suministrada por, Girlis Campos, secretaria de la Juventud de la jurisdicción, quien precisó que esta jornada contempla demostraciones y atención en barbería, cejas, pestañas y sistema de uñas, dirigida a los abuelos y abuelas residentes en esta institución.

Campos indicó que, durante el lanzamiento se previó beneficiar a más de 50 adultos mayores, al tiempo que anunció que estas actividades se desarrollarán de forma continua todos los días jueves, como parte de una política de atención social sostenida.

“Nos encontramos en el geriátrico de Turmero realizando el lanzamiento del programa “talento en movimiento’, impulsado por el plan del Centro de Capacitación de Artes y Oficios de la Secretaría de Juventud, acción se busca  ampliar la atención en barbería, cejas, pestañas y sistema de uñas hacia los  adultos mayores”, recalcó la responsable del movimiento.

Actividad que se enmarca en la Cuarta Transformación (4T), orientada al fortalecimiento de políticas de protección y atención a sectores vulnerables, con énfasis en el acompañamiento integral a la población de la tercera edad.

PRENSA MARIÑO 

FOTO: CORTESÍA

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