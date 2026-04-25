Aragua se impone con autoridad en el primer juego de la serie

Con este triunfo, Aragua da el primer paso en la serie y suma confianza de cara al segundo encuentro, que se disputará mañana ante el mismo rival, en la continuación de la liga.

CIUDAD MCY.- El Aragua Voleibol Club hizo valer su localidad y regresó a casa firmando una contundente victoria 3-0 (25-17, 25-18, 25-17) ante Universitarias de Miranda en el primer juego de la serie, disputado en el Gimnasio Mauricio Johnson del Polideportivo Las Delicias, en el marco de la Copa Tecnoven.

Con el respaldo de su afición y un ambiente vibrante desde el primer punto, el conjunto aragüeño mostró solidez en todas sus líneas, destacando especialmente en el bloqueo y la recepción, factores clave para dominar el compromiso de principio a fin.

El sexteto titular conformado por la capitana Leidy Colina, Yllen Gutiérrez, Gabriela Noguera, Dora Barrios, Duda Veronez, Adnery Santana y la líbero Fabiola Suárez, impuso el ritmo del encuentro para llevarse los tres sets de manera consecutiva.

Entre las actuaciones más destacadas resaltaron Fabiola Suárez, Gabriela Noguera, quien se llevó la distinción de Jugadora Más Valiosa (MVP), y Duda Veronez, quienes lideraron el accionar ofensivo y defensivo del equipo. Asimismo, el debut de Adnery Santana fue uno de los puntos positivos de la jornada, mostrando seguridad y aportando al funcionamiento colectivo.

Al finalizar el encuentro, la MVP Gabriela Noguera expresó su satisfacción por el resultado y el desempeño del equipo, “Bueno, la verdad estoy muy contenta, muy feliz de estar con nuestro equipo, muy contenta por la victoria y bueno, vamos por más, a ganar mañana también”.

Además, destacó la clave del desempeño colectivo, “Bueno, la verdad, estamos muy complementadas, pues la comunicación más que todo, siempre en esa actitud de perder un punto y hacer lo mejor que hay para recuperarlo”.

Finalmente, envió un mensaje tanto al equipo como a la afición, “A mi equipo le digo que mañana jugando con todo igual que hoy, sin perdonar a nadie y bueno, a los que asistieron, muchas gracias por venir y apoyarnos siempre”.

Con este triunfo, Aragua da el primer paso en la serie y suma confianza de cara al segundo encuentro, que se disputará mañana ante el mismo rival, en la continuación de la liga.

El llamado se mantiene para la afición, que el Mauricio Johnson siga retumbando y acompañe al equipo en la búsqueda de una nueva victoria.

PRENSA ARAGUA VC

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