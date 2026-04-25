Buscan consolidar al Poder Popular como defensa y convivencia en Las Tejerías

Durante estas mesas de trabajo, autoridades reafirmaron su compromiso con Aragua, para el fortalecimiento de una red de protección robusta y humana

CIUDAD MCY.- La U.E.N. Creación Tiara, del municipio Las Tejerías, sirvió de escenario para la instalación de mesas de trabajo, donde autoridades de Seguridad Ciudadana, discutieron parámetros para fusionar los cuadrantes de paz con los circuitos comunales, consolidando al Poder Popular como el primer anillo de defensa y convivencia.

Estas acciones vienen enmarcadas en las Siete Transformaciones (7T), bajo el liderazgo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y la vocera de la Aragueñidad, Joana Sánchez.

El encuentro, cargado de una mística de servicio, estuvo presidido por el G/D. Francisco Javier Sánchez Carballo; el G/B. Oswaldo Rengifo Armas de (GNB N° 42) y el G/D Endes Palencia Ortiz, y el viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana.

«Estamos traduciendo el Plan de las 7 Grandes Transformaciones en hechos tangibles. Hoy, los cuadrantes de paz dejan de ser una coordenada geográfica para convertirse en el pulso vivo de cada comuna», destacaron las autoridades durante el análisis técnico.

Durante este encuentro la directora del Ven911, Legna Coronado, subrayó el papel vital de la tecnología y la respuesta inmediata, destacó que este ente no solo observa; articula, siente y responde al clamor de las comunidades, alineándose perfectamente con la Ley Orgánica del Plan de la Patria.

La jornada concluyó con un compromiso renovado por la tranquilidad del pueblo aragüeño. Con la mirada puesta en el futuro, el VEN 9-1-1 Aragua y los organismos de seguridad del estado reafirman que la seguridad ciudadana es el cimiento sobre el cual se construye la prosperidad nacional.

REINA BETANCOURT

FOTO: CORTESÍA