SABA desplegó operativo de atención veterinaria en Ocumare de la Costa

Los médicos veterinarios y voluntarios brindaron servicios de curas de heridas, vacunación, aplicación de tratamientos, desparasitación, limpieza de orejas entre otras especialidades.

CIUDAD MCY.- El Sistema Aragüeño de Bienestar Animal (SABA) mantiene su extensión activa y continua en todo el territorio del estado, con el firme propósito de brindar atención gratuita a todos los animales de compañía y en situación de vulnerabilidad que resultaron afectados por el doblete sísmico que sacudió el país el pasado 24 de junio.

Como parte de esta ruta de trabajo, los proteccionistas que integran el sistema, junto al equipo de la Misión Nevado y voluntarios, llevaron a cabo un exitoso operativo de salud animal en el municipio Ocumare de la Costa de Oro, destinado a brindar una gran variedad servicios a felinos y caninos.

En esta actividad los veterinarios brindaron servicios de desparasitación, corte de uñas, limpieza de orejas, peluquería canina, cura de heridas, aplicación de vacunas antirrábica y séxtuple.

Con estas acciones, el SABA reafirma su compromiso con la protección de la fauna, manteniendo su despliegue en las zonas más vulnerables para garantizar su resguardo, salud y la vida de las mascotas que forman parte de las familias afectadas por la contingencia.

YORBER ALVARADO

FOTOS : PRENSA SABA