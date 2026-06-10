Alcaldía de Mariño presentó Plan «Amor Entre Generaciones» para el cuidado del adulto mayor

El despliegue inicial comenzará este sábado en la plaza Santiago Mariño de Turmero, atendiendo de manera prioritaria sectores de las comunas Aduana de Pueblo Nuevo, Valles del Picacho y el circuito comunal Los Meregotos

CIUDAD MCY.- Desde las instalaciones del auditorio del Teatro Ateneo de Turmero, la alcaldía del municipio Santiago Mariño anunció el lanzamiento del Plan ‘’Amor Entre Generaciones’’, con el objetivo de brindar apoyo afectivo, recreacional y atención integral a los adultos mayores desde sus comunidades.

Este programa que surge como una iniciativa para que la juventud organizada asuma un rol activo en la atención a los abuelos y abuelas de la patria, se desarrollará en perfecta articulación con el voluntariado «Somos Nietos y Nietas”, movimiento social impulsado por la Gran Misión Venezuela Joven (GMVJ).

La información fue oficializada durante una rueda de prensa por el alcalde de la jurisdicción, Carlos Guzmán, acompañado por la jefa nacional del vértice 2 de la GMVJ, Bell Landaeta, el vicepresidente de la comisión de movimientos sociales del Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua (Cleba), Abdael Hernández y los movimientos de la juventud mariñense.

El plan tendrá carácter permanente y se desarrollará progresivamente en las 29 comunas y circuitos comunales del municipio Mariño y contempla atender a más de 4 mil adultos mayores y movilizar a 4 mil jóvenes de la localidad.

En ese sentido la autoridad de la GMVJ informó que el programa busca fortalecer los valores de solidaridad y empatía hacia los abuelos y abuelas.

‘’ Somos nietos y somos nietas de la patria, nos engalana anunciar este programa porque profesamos y partimos desde el amor para nuestros abuelos, porque ellos son la tierra y el agua que abona el futuro de mañana, pero a su vez el presente no hay una forma más bonita de abrazar la vida que atender a nuestros abuelos y abuelas’’ comentó Bell Landaeta.

PLAN DE ACCIÓN Y RUTA DE ATENCIÓN

El programa que se aliena directamente con la Cuarta Transformación del Plan de la Patria y el Plan de la Aragüeñidad tendrá una planificación minuciosa a través de tres, para atender a los adultos mayores a partir de los 60 años como lo dicta la ley directamente desde el seno de las comunidades en diferentes ámbitos.

En primer lugar, el voluntariado realizará una pre-gira donde evaluaran el lugar o espacio de la comuna a visitar, para verificar las condiciones logísticas para poder llevar la atención.

Posteriormente se ejecutará la caracterización donde detalladamente se llevará cabo el registro de los abuelos y abuelas a atender, para conocer los requerimientos e insumos que necesite este sector

Finalmente se desarrollará la ruta de acción los días jueves en el marco de la suprema felicidad, para dar respuesta a la planificación organizada y a las necesidades de los abuelos en circuitos de atención como; recreación, salud mental, social, tecnología y alimentación.

En este sentido el mandatario municipal expresó que esto forma parte de las políticas públicas del Gobierno nacional.

‘’ Esto es un esfuerzo que se suma a otro conjunto de acciones que ya desde hace algunos años viene ejerciendo el Gobierno, no solo nacional sino el gobierno regional y municipal, para darle atención y protección a nuestras adultas y adultos mayores’’ afirmó el alcalde Carlos Guzmán.

Por su parte el legislador Abdael Hernández enfatizó, que el eje central de los despliegues es mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y fortalecer los lazos entre generaciones.

REGISTRO PARA LOS NIETOS Y NIETAS

El programa que forma parte de una estrategia nacional que promueve la participación juvenil para acompañar a los adultos mayores y fortalecer la solidaridad intergeneracional en las comunidades.

Con relación al proceso de incorporación, se realiza mediante la plataforma digital

https://venezuelajoven.org.ve/nietos/.

En este portal pueden participar los jóvenes desde sus diferentes comunidades a partir de los 15 hasta 35 años, los interesados completan el registro nacional para especificar sus datos personales y disponibilidad de tiempo, lo que permite al equipo organizador asignar tareas de acompañamiento adaptadas a cada perfil.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

FOTOS | PRENSA MARIÑO