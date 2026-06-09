Estudiantes reciben formación interactiva para la prevención de enfermedades

CIUDAD MCY.- Un grupo de estudiantes de sexto grado de la Unidad Educativa Nacional “Mary Díaz España” participó en una jornada pedagógica enfocada en el desarrollo de hábitos saludables y la erradicación de criaderos de mosquitos. La actividad forma parte del Plan Salud y Vida 2026, coordinado por la presidenta encargada de la República Delcy Rodríguez.

Durante la sesión, el equipo de salud capacitó a los alumnos en la identificación de los síntomas iniciales del dengue y las técnicas básicas de saneamiento ambiental para evitar la propagación de vectores. Asimismo, los facilitadores abordaron la prevención de la parasitosis intestinal mediante dinámicas de higiene personal y lavado de manos.

Yosmary Lombano, autoridad única de Salud del estado Aragua, enfatizó la necesidad de consolidar estos espacios formativos en las aulas para fomentar la conciencia sanitaria desde la infancia y lograr que los niños sean portavoces de la prevención en sus comunidades.



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