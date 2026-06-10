Emprendimiento y participación juvenil toman forma en nueva infraestructura comunal desde Lamas

Dos empresas de propiedad social, una Casa de la Juventud y una Sala de Autogobierno conforman la nueva Casa de Usos Múltiples entregada a la Comuna Agroindustrial Unidos por la Revolución del barrio Andrés Eloy Blanco

CIUDAD MCY .- Nuevas oportunidades para el emprendimiento, la formación y la participación del Poder Popular se abren en el municipio José Ángel Lamas tras la entrega de la Casa de Usos Múltiples de la Comuna Agroindustrial Unidos por la Revolución del barrio Andrés Eloy Blanco.

El proyecto, seleccionado durante la primera Consulta Popular Nacional de la Juventud, concentra iniciativas orientadas al desarrollo económico, la participación ciudadana y la atención de las nuevas generaciones a favor de los habitantes de los diez consejos comunales que integran esta organización comunal.

APUESTA POR EL DESARROLLO LOCAL

La actividad contó con la presencia de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez; la jefa nacional del vértice 2 de la GMVJ, Bell Landaeta; el secretario de Comunas y Movimientos Sociales, Manuel Pérez; secretario de la Juventud y Deporte de Aragua, Manuel López; la presidenta del Consejo Legislativo del Estado Aragua, Katiana Hernández y el alcalde de la localidad, Tony García, quienes recorrieron los espacios y compartieron con los presentes.

Dentro del complejo funcionan la Empresa de Propiedad Social de Sublimación “Vibra Joven Textil”, la Empresa de Propiedad Social “Jóvenes que Innovan”, la Casa de la Juventud y la Sala de Autogobierno de la Comuna Agroindustrial Unidos por la Revolución.

La jornada también incluyó la incorporación de motocicletas para el inicio de un servicio de mototaxi en la jurisdicción.

En relación a esto, el alcalde Tony García destacó que estas iniciativas son resultado de la organización y del respaldo institucional brindado por el Gobierno Bolivariano para materializar proyectos surgidos desde la comunidad.

«Estamos contentos desde la Comuna Agroindustrial Unidos por la Revolución del barrio Andrés Eloy Blanco, agradeciendo a nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez y a nuestra gobernadora Joana Sánchez por todo el apoyo brindado», expresó García.

RESULTADOS CONCRETOS

Por su parte, el coordinador municipal de la Juventud, Mauricio Utrera, profundizó en el significado del proyecto y su impacto en la comunidad:

«Es un espacio que se transforma y se hace realidad gracias al voto y la participación del pueblo y lo más importante: de la juventud que cree en las consultas. Aquí funcionan proyectos productivos y sociales que atenderán no solamente a los jóvenes, sino a todos los habitantes de nuestro municipio».

Utrera aprovechó la ocasión para convocar a la ciudadanía a participar en la próxima Consulta Popular Nacional, prevista para el 12 de julio, resaltando la importancia de la participación directa en la selección de nuevas propuestas.

«Hoy vemos como nuestros proyectos pueden hacerse realidad, por eso hoy junto a nuestras autoridades invitamos a todos nuestros vecinos a escoger el proyecto de su preferencia a su beneficio”, puntualizó el coordinador municipal.

Con empresas productivas en funcionamiento, espacios de formación para la juventud y nuevos servicios para la comunidad, este proyecto demuestra que la participación ciudadana y la organización pueden transformar las necesidades locales en soluciones reales, sentando un precedente para las iniciativas que surgirán de las próximas iniciativas a favor de las localidades aragüeñas.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

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