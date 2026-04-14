Alcaldía de Mariño trabaja para atender fallas eléctricas provocadas por las lluvias

Cuadrillas municipales laboran junto a Corpoelec para restablecer el servicio

CIUDAD MCY.- El alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán, informó que su gestión activó un despliegue especial para atender las fallas eléctricas registradas tras las lluvias de este fin de semana.

A través de un mensaje dirigido a la población a través de sus redes sociales, el mandatario local aseguró que equipos municipales de electricidad, en articulación con Corpoelec y Serpumar, se mantienen en la calle abordando las averías ocasionadas por sobrecalentamiento y sobrecarga en guayas, fusibles, bajantes y transformadores.

“Buenas noches, mi gente de Santiago Mariño. Les queremos informar que el equipo de Asuntos Eléctricos junto a Corpoelec y Serpumar se encuentran atendiendo las averías y fallas eléctricas que nos ocasionaron las lluvias del fin de semana (…) continuaremos sin descanso hasta recuperar la electricidad en cada uno de nuestros sectores”, expresó Guzmán.

Asimismo, detalló que, por orientaciones de la gobernadora Joana Sánchez, fueron activados dos equipos de guardia para reforzar las labores y acelerar la restitución del servicio en las comunidades afectadas.

La contingencia eléctrica se evidenció con mayor impacto en sectores como La Casona II, específicamente en la calle 15, donde vecinos reportaron la explosión de líneas de alta tensión, provocando la caída de cables sobre la vía pública y generando alarma entre los habitantes.

Ante esta situación, las cuadrillas de Corpoelec, junto a autoridades municipales, actuaron de forma inmediata para atender la emergencia, resguardar la zona y avanzar en la restitución progresiva del servicio eléctrico.

La Alcaldía de Santiago Mariño reiteró su compromiso de garantizar atención oportuna a las comunidades, manteniendo un monitoreo constante y acciones coordinadas para dar respuesta efectiva a las afectaciones generadas por las condiciones climáticas.

PRENSA ALCALDÍA DE MARIÑO

FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE MARIÑO