INIA impulsa la agricultura regenerativa mediante el uso de bioinsumos y biocontroladores

La institución busca transformar el modelo productivo venezolano hacia un sistema más rentable, resiliente al cambio climático y garante de la soberanía alimentaria nacional.

CIUDAD MCY.- Enmarcado en el proyecto “Desarrollo y uso de bioinsumos para una agricultura sostenible en América Latina”, financiado por el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO), el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), realizó el taller “Estrategias de Agricultura Regenerativa para la Gestión de bioinsumos y biocontrol hacia una Producción Rentable y de Alta Calidad Biológica”.

La jornada académica se llevó a cabo en la sede administrativa del INIA, ubicada en el estado Aragua, y estuvo presidida por la Dra. Margaret Gutiérrez, presidenta del INIA, junto a la gerente de investigación, Belkys Vásquez, y los coordinadores del taller, Raúl Jiménez y Heidi Vilera. Al curso asistieron investigadores provenientes de las unidades ejecutoras del INIA en los estados Apure, Aragua, Lara, Mérida, Portuguesa y Yaracuy, quienes son especialistas en áreas como biotecnología, protección vegetal, micología, musáceas, oleaginosas y leguminosas, biología del suelo, biofertilizantes, fitopatología, manejo de enfermedades, agroecología y bioinsumos.

También participaron representantes del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (Insai), así como de la Universidad de Carabobo (UC), la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA).

En este contexto, la presidenta del INIA, Margaret Gutiérrez, expresó: “El encuentro se centró en la formación, a través del intercambio de experiencias, sobre el uso de bioinsumos y biocontroladores, herramientas fundamentales para consolidar una agricultura rentable, de alta calidad y respetuosa con el medio ambiente”. Asimismo, enfatizó que el INIA cuenta con una amplia trayectoria en la investigación de bioinsumos, por lo que reafirma su compromiso de avanzar hacia un sistema sustentable que garantice soluciones innovadoras y contribuya a la soberanía agroalimentaria del país.

El taller se desarrolló bajo una modalidad híbrida y abordó diversos temas. Entre ellos, se incluyeron los extractos vegetales, sus técnicas de preparación, aspectos de fitoquímica y modalidades de aplicación, a cargo de María Elena Sanabria (UCLA). Asimismo, se presentaron experiencias en el uso de extractos vegetales para el control de insectos fitófagos, ácaros y enfermedades en cultivos, expuestas por Horci Escalante (UCLA), junto con los fundamentos y la fisiología de los bioinsumos, desarrollados por Arnaldo Armado, de la Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología de la UC.

De igual manera, se realizaron ponencias sobre microbiología agrícola y agentes de biocontrol, presentadas por Doménico Pavone, de la empresa de biotecnología Tecnovita. También se abordaron programas básicos de control y herramientas tecnológicas para el manejo de insectos plaga, a cargo de Oona Delgado, del Instituto de Zoología Agrícola de la UCV. Por su parte, Jesús Morillo, de la Finca Ecotecnológica El Chuchube, expuso sobre técnicas de monitoreo remoto y el uso de inteligencia artificial en el manejo integrado de plagas. Finalmente, Raúl Jiménez del INIA Ceniap, presentó contenidos relacionados con el compostaje y la lombricultura eficiente.

El curso culminó con una jornada práctica en el Campo Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (Ceniap) y en el Laboratorio de Biotecnología Vegetal. Durante esta actividad, los participantes recibieron una charla sobre la evaluación de las cuatro fases de la pila de compostaje, mediante mediciones de temperatura, pH y la prueba del puño.

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