Mariño reconoció a 135 jóvenes con las órdenes Robert Serra y Danger Castillo

En sesión especial del Concejo Municipal de la localidad se exaltó el liderazgo juvenil y el compromiso social

CIUDAD MCY.- El Concejo Municipal de Santiago Mariño celebró una sesión especial en conmemoración del Día de la Juventud, durante la cual fueron reconocidos 135 jóvenes con las órdenes “Robert Serra” y “Danger Castillo”, en honor a su compromiso y aporte al desarrollo local.

La actividad se llevó a cabo en sesión plenaria, propuesta por el presidente de la Comisión Permanente del Pueblo Legislador para la Ciencia, Tecnología, Salud y Bioseguridad, el concejal Yonjainis Tejera, quien además se desempeña como coordinador de la Juventud Socialista Unida de Venezuela en la jurisdicción.

El acto contó con la participación del diputado a la Asamblea Nacional, Manuel Hernández, quien fungió como Orador de Orden, presentado por el concejal Eduardo Toro. Durante su intervención, Hernández reflexionó sobre la importancia de preservar la salud de la juventud y fortalecer su rol dentro del proceso político y social del país.

“La revolución ha invertido tanto en nosotros, que no podemos darnos el lujo de perder a un compañero, por motivos de salud, tal como ocurrió con nuestro valioso compañero y experto en temas ambientales Danger Castillo”, destacó el parlamentario durante su discurso.

Asimismo, el alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán, se refirió al papel protagónico de la juventud en la construcción del futuro, haciendo énfasis en la necesidad de fomentar el emprendimiento y la participación económica de las nuevas generaciones.

En sus palabras, el mandatario local subrayó la importancia de generar espacios de organización y debate entre los jóvenes, así como impulsar iniciativas que contribuyan a su desarrollo integral.

La sesión contó además con el respaldo institucional de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez; el presidente del Concejo Municipal, Luis Vivas Luna; y el cuerpo de concejalas y concejales, quienes acompañaron este reconocimiento a la generación de relevo.

La jornada estuvo marcada por la participación del pueblo mariñense y un ambiente de reconocimiento al liderazgo juvenil, consolidando este tipo de espacios como plataformas para visibilizar el talento y compromiso de la juventud en el municipio.

PRENSA ALCALDÍA DE MARIÑO

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