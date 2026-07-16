Aragua se une en oración y solidaridad ante la adversidad

El Gobierno regional rindió homenaje a las víctimas del doble evento sísmico que enlutó al país, a su vez se enalteció la labor del Policía y fue conmemorado el día de la Virgen del Carmen, patrona espiritual de los hombres y mujeres de azul

CIUDAD MCY.- La edificación gubernamental se transformó en un templo para la espiritualidad, esperanza y reconciliación durante una misa de acción de gracias que congregó a autoridades, rescatistas, funcionarios y comunidades en un solo clamor de fe.

La ceremonia coincidió con la conmemoración del día de la Virgen del Carmen, patrona de los cuerpos policiales. La ocasión propició el escenario para reconocer el titánico esfuerzo de hombres y mujeres que se han convertido en guardianes de la paz y la seguridad de la nación en horas de extrema complejidad.

El párroco de la Catedral de Maracay, Jesús Díaz, auspició el sagrado encuentro y ofreció una homilía cargada de sensibilidad y lirismo conceptual. Con la solemnidad que el momento exigía, el presbítero profundizó en el significado de la reconstrucción, advirtiendo que los ladrillos y el concreto carecen de sentido si no se restaura primero el espíritu humano.

«La reconstrucción debe empezar ciertamente por las murallas de la ciudad (…) pero también se debe reconstruir la fe», reflexionó el párroco, aludiendo a cómo las tragedias colectivas no solo resquebrajan la infraestructura material, sino que fracturan las certezas más íntimas de una sociedad golpeada por pérdidas irreparables.

Este año, la festividad de la Virgen del Carmen abandonó su tradicional carácter festivo para arroparse en un manto de sobriedad, recogimiento y profunda introspección.

Al tomar la palabra, la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, conmovió a los presentes con un discurso centrado en la ética del servicio público, la gestión de riesgo humanizada y un enérgico rechazo a las divisiones políticas.

Sánchez aseveró que la dolorosa fecha del 24 de junio debe ser recordada como el día que Aragua dejó de lado las diferencias ideológicas, partidistas y religiosas para fundirse en un solo abrazo solidario.

La mandataria regional inició su intervención rindiendo tributo al personal civil de la gobernación, destacando a los trabajadores que, silenciosamente y desafiando el miedo a las réplicas, ofrecieron agua, café y alimento a quienes lo necesitaban.

Con notable empatía, validó el temor natural de los empleados ante las condiciones de la infraestructura afectada, humanizando la gestión gubernamental.

La gobernadora realizó un pase de lista para honrar a los héroes de azul, de verde y de naranja que se desplegaron, de manera inmediata, el mismo día: la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y sus cuerpos especiales, policía municipal, Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, organismos de inteligencia y seguridad: SEBIN, DGCIM y CICPC. Cuerpos de respuesta inmediata y rescate: VEN 911, CRAMA, Bomberos forestales, Bomberos de Corpoelec, bomberos de la UCV, Protección Civil y valerosos voluntarios.

RESCATE REAL

En un vibrante descargo de honestidad, Joana Sánchez contrastó la simulación digital con el compromiso real de sus funcionarios. «No somos artistas de redes sociales», fustigó, señalando que la labor gubernamental y de rescate es «de carne y hueso», orientada a resolver las realidades tangibles de las vías y el tránsito, y a brindar consuelo directo a las familias afectadas.

LA «GRAN FAMILIA» ARAGÜEÑA

La vocera de la Aragüeñidad exhortó a la población a transitar el camino de la moderación política y a hacer un uso consciente de las plataformas digitales. Pidió abandonar el morbo y el extremismo de las redes sociales, recordando de manera tajante que «las redes no son las calles».

Sánchez cerró su alocución invitando a los aragüeños a defender y celebrar colectivamente las obras públicas y los logros de seguridad como triunfos de una «gran familia» regional y no meramente como tareas frías del ejecutivo.

Por otro lado, el G/D Jesús Ramón Fernández Alayón, secretario de Seguridad Ciudadana y director General de la Policía del estado Aragua, ofreció un balance e impresiones durante la conmemoración del Día Nacional del Policía y de la Virgen del Carmen.

Reveló que se encuentran desplegados 1,500 funcionarios de la Policía de Aragua que trabajan bajo dos vertientes principales: Apoyo a los órganos de gestión de riesgo, en la segunda fase de la emergencia y las labores de prevención para garantizar el orden público y la seguridad en la entidad.

Finalmente, extendió un llamado a los policías a «ejercitar el arte del buen hacer», evocando la virtud de la fortaleza, la fe, la esperanza y la caridad hacia los más necesitados y afectados por el desastre.

Concluyó que el plan estratégico se mantendrá en superar progresivamente la emergencia de los sismos sin descuidar el resguardo de los bienes de los ciudadanos y el impulso de la productividad en el estado.

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY

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