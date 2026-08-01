Comunidades de Urdaneta suman espacios deportivos recuperados

La jornada, encabezada por el alcalde Julio Melo, incluyó la entrega de las canchas de usos múltiples de Memo y El Pegón, destinadas a la práctica deportiva, la recreación y la convivencia comunitaria

CIUDAD MCY.- Las comunidades de Memo y El Pegón, ubicadas en el municipio Rafael Guillermo Urdaneta, cuentan con espacios deportivos recuperados luego de la rehabilitación integral de sus canchas de usos múltiples, una acción desarrollada mediante la articulación entre los distintos niveles de Gobierno y el Poder Popular.

Los trabajos permitieron adecuar estas áreas para el disfrute de niños, jóvenes, atletas y familias, brindando escenarios óptimos para la práctica de distintas disciplinas deportivas, actividades recreativas y encuentros comunitarios.

Es importante mencionar que, la recuperación de ambas instalaciones se enmarca en el Plan “Canchas para la Vida” y el Plan “Mi Cancha Bonita”, programas orientados a la recuperación de infraestructura deportiva en el municipio y a la creación de entornos destinados al deporte, la actividad física y la convivencia ciudadana.

Estas acciones cuentan con el respaldo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, y el acompañamiento del alcalde Julio Melo durante la entrega de estos espacios recuperados.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

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