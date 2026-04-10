Fundaragua transforma espacios de Ciudad Socialista Los Aviadores

Desde las primeras horas del día, el rugido de las desmalezadoras y el movimiento coordinado de las cuadrillas de limpieza, marcan el ritmo en la Comuna “Logros de Chávez Corazón de la Patria”

CIUDAD MCY.- Bajo el firme compromiso de consolidar territorios sostenibles y enmarcados en la Quinta Línea de las Siete Transformaciones (7T), enfocada en la ecología y la mitigación del cambio climático, el equipo de la Fundación para el Desarrollo del Estado Aragua (Fundaragua) desplegó un abordaje integral de saneamiento en la Manzana 2 de Ciudad Socialista Los Aviadores.

Este despliegue no solo recuperó el brillo de las áreas comunes, sino que reafirmó la voluntad del Gobierno Bolivariano de elevar la calidad de vida en el municipio Libertador a través del mantenimiento preventivo y el embellecimiento urbano.

​La intervención, de carácter integral, contempló labores de barrido profundo, saneamiento ambiental y una rigurosa ejecución de poda menor. Esta última técnica, aplicada con criterio agronómico que permitió despejar postes con luminarias y señalizaciones sin comprometer la salud de las especies vegetales locales.

​La recolección de desechos sólidos y de restos vegetales fue prioridad. Toneladas de sedimentos y maleza fueron retiradas del sector, eliminando focos de contaminación y posibles criaderos de vectores, lo que se traduce directamente en una mejora de la salud pública para las familias aragüeñas.

​Donde antes la vegetación espontánea ganaba terreno sobre las aceras, ahora se observan senderos despejados y áreas verdes que invitan al encuentro ciudadano.

​Este operativo es una pieza del engranaje de La Aragüeñidad que impulsa la vocera del pueblo de Aragua Joana Sánchez, política que busca armonizar el crecimiento de los urbanismos socialistas con el respeto al entorno natural.

​​Fundaragua, bajo las directrices del ejecutivo regional, demuestra que la eficiencia en la prestación de servicios públicos es el pilar fundamental para la paz territorial.

​La jornada concluyó con un llamado a la conciencia ciudadana, el mantenimiento de estos espacios es una responsabilidad compartida entre el Estado y el Poder Popular organizado.

Con la ejecución de este plan de saneamiento, la Ciudad Socialista Los Aviadores se posiciona como un referente de convivencia, donde la gestión ambiental se convierte en el motor que impulsa el bienestar de cada hogar.

REINA BETANOURT

FOTO: CORTESÍA