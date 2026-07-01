Alcaldía de Sucre atiende contingencia en Torre Cuatricentenaria

Luego del movimiento telúrico registrado el pasado 24 de junio, cuadrillas técnicas de ingeniería, Protección Civil y Servicios Públicos ejecutaron la demolición de mampostería dañada y restitución de servicios básicos

CIUDAD MCY.- Tras el sismo registrado el pasado 24 de junio, la Alcaldía del municipio Sucre activó un despliegue técnico multidisciplinario en la Torre Cuatricentenaria, una de las estructuras de mayor envergadura arquitectónica de la jurisdicción, por sus dimensiones y que, resultó afectada.

‎‎Las comisiones de Protección Civil, el Colegio de Ingenieros, Dirección de Ingeniería municipal, Corpoelec y Aragua Gas realizaron diversas tareas en sus respectivas áreas, como: inspección visual, demolición preventiva de acabados afectados y restitución de servicios, para resguardar la integridad de las 92 familias.

‎‎Mediante evaluaciones de campo de primer nivel, se determinó que, el comportamiento dinámico de la edificación de 23 niveles no comprometió los elementos vitales de soporte, como cimientos, vigas y columnas.

‎‎El ingeniero a cargo del diagnóstico, Luis Aranguren, detalló el protocolo técnico, implementado después de suscitarse el evento sísmico y ofreció el balance preliminar de la infraestructura.

‎‎»Por instrucciones del alcalde Wilson Coy, nos abocamos a atender la comunidad, con revisiones para garantizar la estabilidad de la estructura (…) No encontramos ninguna fisura en los elementos estructurales que nos llamara la atención», declaró el funcionario.

‎‎A pesar de la estabilidad reportada en el esqueleto de concreto armado, el movimiento provocó afectaciones severas en los puntos arquitectónicos de cerramiento secundarios y divisorios (paredes).

‎‎En respuesta a la vulnerabilidad por desprendimiento de materiales, el Ejecutivo local instruyó el desalojo temporal y preventivo de las familias residentes para ejecutar trabajos críticos de remoción manual.

‎‎Aranguren especificó que, las operaciones prioritarias consistieron en eliminar la estática de las paredes inestables, que representaban una amenaza latente para el tránsito de personas en las áreas comunes.

‎‎Los copropietarios permanecen reubicados de forma transitoria en refugios solidarios con familiares cercanos, mientras avanza la remoción de escombros, según informó Yasmín Rodríguez, representante del condominio.

‎‎La vocera vecinal reconoció la inmediatez de las políticas públicas, implementadas para salvaguardar la vida de la población aragüeña de forma integral.

‎‎La atención coordinada permitió la planificación de accesos controlados por turnos y pisos, para que los ciudadanos retiraran insumos críticos, medicamentos esenciales y vestimentas básicas.

‎‎»Y bueno pues aquí estamos la comunidad, agradecidas con Dios primeramente, que no tuvimos ningún lesionado ni muerte que lamentar, todos resguardando nuestras vidas; estamos atentos colaborando, pues somos parte de esta situación que ha afectado a nuestro país y bueno la comunidad también ayudando a ser parte de la solución de la misma», puntualizó Rodríguez.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS: CIUDAD MCY