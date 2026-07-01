Animales de compañía y comunitarios de Aragua y La Guaira recibieron atención veterinaria

Los médicos veterinarios y voluntarios brindaron servicios de curas de heridas, vacunación, aplicación de tratamiento, desparasitación, limpieza de orejas entre otras especialidades

CIUDAD MCY.- El equipo de proteccionistas del Sistema Aragüeño de Bienestar Animal (SABA) realizó un significativo despliegue en los estados Aragua y La Guaira con el objetivo de brindar atención gratuita a más de 100 caninos y felinos que resultaron afectados por el doble sismo que sacudió al país el pasado 24 de junio.

La jornada veterinaria se llevó a cabo simultáneamente en los sectores El Cedral, La Capilla y las Hernández del municipio Tovar, Aragua.

Los proteccionistas brindaron los servicios de curas de heridas, vacunación, aplicación de tratamiento, desparasitación, limpieza de orejas entre otras especialidades.

PROTECCIÓN EN LA GUAIRA

Como una muestra de compromiso y amor por la fauna doméstica, un contingente de 25 personas entre médicos veterinarios y voluntarios se movilizó hasta el sector Puerto Cruz, en el estado La Guaira, para continuar con las labores de asistencia.

Los profesionales atendieron a los gatos y perros que fueron rescatados entre los escombros.

Durante este despliegue, fueron atendidos 121 perros y 24 gatos que, además de atención especializada, recibieron alimentos altos en proteínas para su recuperación y bienestar integral.

Con estas acciones, el SABA reafirma su compromiso con la protección de la fauna, manteniendo el despliegue en las zonas vulnerables para garantizar el resguardo, la salud y la vida de las mascotas que forman parte de las familias afectadas por la contingencia.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS: CORTESÍA