Gobierno de Aragua habilitó paso vehicular a Choroní y Ocumare de la Costa ‎

Todos los accesos hacia la Colonia Tovar también están totalmente operativos pese algunos deslizamientos que hubo en la vialidad

CIUDAD MCY.- ‎Luego del evento telúrico que sacudió al estado Aragua y a otras seis entidades del país el pasado 24 de Junio, instituciones del Gobierno Bolivariano de Aragua se desplegaron en las carreteras Local 06 y Local 07, que conducen a Choroní y Ocumare de la Costa respectivamente, con el fin de habilitar el paso vehicular por ambas arterias viales en el menor tiempo posible.

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‎Gerardo Rozo, presidente de Vías de Aragua, informó que desde el mismo momento del evento cuadrillas de la institución a su cargo, junto con miembros de Fundaparques y Fundaragua han trabajado sin descanso con el fin de habilitar el paso hacía las costas aragüeñas.

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‎»Hemos recolectado una gran cantidad de desechos y sedimentos en ambas carreteras y el paso está totalmente habilitado» subrayó.

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‎Explicó Rozo que donde se presentaron mayores complicaciones para la apertura de la vialidad fue en la Local 06, que es la carretera que conduce a Choroní, ya que aún está el equipo trabajando, por lo que hay sectores en los que hay paso por un solo canal.

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‎»Aún está la maquinaria trabajando en la vía hacia Choroní, pero el paso está totalmente habilitado», aseguró.

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‎ACCESO LIBRE A LA COLONIA TOVAR

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‎Por otro lado, Gerardo Rozo, presidente de Vías de Aragua, declaró que el paso hacia el municipio Tovar está totalmente habilitado, tanto por Pie de Cerro, como por el estado Miranda y la ciudad de Caracas.

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‎«En Tovar hubo algunos derrumbes, pero teníamos presencia de maquinaria trabajando en la zona por lo que pudimos despejar la vía rápidamente y garantizar el acceso a la Colonia Tovar», finalizó.

‎PRENSA GBA

‎FOTOS: PRENSA GBA