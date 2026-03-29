Alcaldía de Tovar formaliza registro de transporte turístico municipal

CIUDAD MCY.- La Dirección de Transporte y Vialidad, en articulación con la Dirección de Turismo y la Dirección General, pertenecientes a la Alcaldía de Tovar, realizaron la entrega de certificados de Registro de Transporte Turístico Municipal (RTTM – RTM) a los prestadores de servicios de paseos turísticos en el Municipio.

Esta acción se desarrolla apegada a las normativas de seguridad vial y enmarcada en la Segunda Transformación (2T), con el objetivo de ordenar y fortalecer el servicio de transporte turístico, garantizando mayor seguridad y calidad para visitantes y tovareños.

Desde el gobierno municipal se reconoció a las empresas que consignaron sus recaudos y cumplieron con los requisitos establecidos, destacando su compromiso con la legalidad y el desarrollo del sector.

Asimismo, se reiteró la disposición de seguir trabajando de manera articulada con el sector transporte y turismo, impulsando acciones que contribuyan a mejorar la experiencia turística en el municipio Tovar.

PRENSA ALCALDIA DE TOVAR

FOTOS: CORTESÍA