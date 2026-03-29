Impulsan formación sobre manejo de GLP y conducción defensiva en Ribas

Esta actividad estuvo orientada específicamente a los integrantes de las mesas técnicas de gas, así como a los conductores y ayudantes que cumplen tareas de distribución del servicio en la localidad

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de fortalecer la formación y la organización de las Mesas Técnicas de Gas del municipio José Félix Ribas, se llevó a cabo el Taller de Formación de Manejo de GLP (Gas Licuado de Petróleo) y Manejo Defensivo, con la intención de optimizar y brindar mayor seguridad en la prestación del servicio.

Esta actividad formativa estuvo dirigida específicamente a los integrantes de las mesas técnicas, así como a los choferes y ayudantes que prestan servicio en la jurisdicción. El taller fue dictado por el personal especializado de Aragua Gas en conjunto con PDVSA Gas Comunal, como parte de una estrategia de articulación para optimizar la seguridad y el servicio en la región.

La jornada contó con la participación de Eduardo Ramos, coordinador de Servicios de Gas del municipio, y Francisca González, subgerente de Articulación con el Poder Comunal de PDVSA Gas Comunal. Asimismo, el equipo facilitador estuvo integrado por Danny Escorche, promotor Social de PDVSA Gas Comunal, y Mijail Rojas, analista de SIHAO (Seguridad, Higiene y Ambiente), quienes trabajaron de la mano con Aragua Gas para impartir los conocimientos técnicos y operativos necesarios.

PRENSA RIBAS

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