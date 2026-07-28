Alcaldía de Tovar mantiene acompañamiento a familias y comerciantes afectados en La Ballesta

CIUDAD MCY.- Con el propósito de continuar brindando atención y seguimiento a las comunidades afectadas en el municipio Tovar, bajo orientaciones de la presidenta Delcy Rodríguez y la gobernadora Joana Sánchez, el alcalde Maximiliano Suárez y la directora general de la Alcaldía, Eylin Méndez, sostuvieron un encuentro con las familias afectadas por el deslizamiento de talud registrado en el sector La Ballesta, específicamente en el estacionamiento del Centro Comercial Los Manantiales.

Durante la reunión participaron comerciantes del referido espacio, quienes expusieron sus inquietudes y planteamientos en un diálogo directo orientado a coordinar las acciones necesarias para avanzar en la recuperación y garantizar condiciones seguras para quienes hacen vida en la zona.

El equipo de Gobierno municipal de Tovar, en articulación con las instancias regionales y nacionales, mantiene el despliegue de atención y acompañamiento permanente, reafirmando su compromiso de trabajar por la seguridad y bienestar de las familias y sectores productivos del municipio.

PRENSA ALCALDÍA DE TOVAR / FOTOS CORTESÍA