Aragua se prepara para dar inicio al Plan Vacacional Comunitario 2026

A partir del 1 de agosto se desplegarán en todo el estado Aragua actividades recreativas dirigidas a niños y niñas a partir de 5 años de edad

CIUDAD MCY.- Desde las instalaciones del Instituto de la Juventud del estado Aragua, Anthony Bolívar, director regional del Ministerio del Poder Popular para la Juventud, presentó la programación oficial y las conclusiones de la mesa de trabajo para el despliegue del Plan Vacacional Comunitario 2026 en la entidad.

El encuentro contó con la participación de movimientos sociales, sectores del Gran Polo Patriótico, instituciones y responsables de la Red Integral de Recreación (REIR). El representante ministerial destacó que el plan vacacional abarcará los 18 municipios y las 191 comunas y circuitos comunales del estado Aragua. La iniciativa ofrecerá actividades deportivas, recreativas y culturales dirigidas a ciudadanos a partir de los 5 años, sin límite de edad, incluyendo dinámicas específicas para niños, jóvenes y adultos.

En el marco de este encuentro se estableció la importancia de implementar el enfoque de prevención ante sismos. De la misma forma, como elemento diferenciador de esta edición, Bolívar resaltó que las actividades mantendrán una mística enfocada en la prevención ciudadana.

Anthony Bolívar, dijo que la agenda para la juventud aragüeña incluirá el certamen «Reto Juvenil 2026», en paralelo con el programa nacional «Agosto de Escuelas Abiertas». Para este último se dispondrán más de 60 planteles educativos en todo el territorio aragüeño, donde recreadores y recreadoras desarrollarán dinámicas formativas y de esparcimiento.

LANZAMIENTO DEL PLAN VACACIONAL 2026

Por otra parte, el director ministerial aseguró que el lanzamiento estadal del plan se llevará a cabo el próximo sábado 1 de agosto de 2026, por lo que extendió una invitación a todas las comunidades, comunas y escuelas a sumarse a esta jornada, que será ejecutada siguiendo orientaciones de la presidenta Delcy Rodríguez y la gestión de las autoridades regionales.

Para finalizar, Bolívar enfatizó que para conocer en detalle el cronograma de actividades en cada circuito comunal, las autoridades instaron a la población a seguir la cuenta oficial de la red de recreadores en la plataforma Instagram (@reir.aragua), canal donde se socializará de forma permanente la agenda de atención durante todo el mes de agosto.

ELIMAR PÉREZ | CIUDAD MCY

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