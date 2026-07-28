Comisión técnica realiza diagnóstico en estructuras patrimoniales e históricas de Chuao

CIUDAD MCY.- Con el propósito de generar un diagnóstico preciso sobre las condiciones de la infraestructura local, una comisión técnica realizó un exhaustivo despliegue de inspección en la parroquia Chuao del municipio Santiago Mariño.

La evaluación técnica estuvo enfocada en auditar y revisar minuciosamente los espacios patrimoniales e históricos de la franja costera tras los eventos sísmicos registrados el pasado 24 de junio de 2026.

La jornada contó con el acompañamiento de la ingeniera Lucellis Hidalgo, presidenta del Instituto Autónomo de las Costas de Aragua (Costaragua), en conjunto con los ingenieros Ana Karina Orihuela, Isandry Calderón y Herley Perozo, integrantes del equipo del Ministerio del Poder Popular para Obras Públicas, además del personal técnico de Protección Civil y representantes del Colegio de Ingenieros de Venezuela.

Durante el recorrido por la histórica Iglesia de la Inmaculada Concepción de Chuao (construida en 1772, declarada Monumento Nacional en 1960 y símbolo del patrimonio costero) y sus edificaciones adyacentes, los equipos multidisciplinarios evaluaron fisuras, frisados y elementos estructurales para determinar el nivel de afectación técnica.

El despliegue en la costa mariñense se desarrolló en cumplimiento estricto de las directrices emanadas por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, el vicepresidente de Obras Públicas, Juan Luces y la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez.

Asimismo, el alcalde de Santiago Mariño, Carlos Guzmán, envió la representación municipal correspondiente y se mantiene en monitoreo permanente de los informes de análisis arrojados por las inspecciones.

Las autoridades locales ratificaron que continuarán supervisando de cerca la evolución técnica de estas evaluaciones para canalizar las soluciones preventivas y de restauración requeridas en el territorio costero.

PRENSA ALCALDÍA DE MARIÑO / FOTOS CORTESÍA