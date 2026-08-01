SNPS consolidó más de 2400 beneficios en jornada social postsismo en Maracay

CIUDAD MCY.- Con un despliegue de gran alcance, el Sistema Público Nacional de Salud ejecutó con total éxito una jornada de atención especial postsismo en las instalaciones del Hotel Pavinber, ubicado en el casco central de la ciudad de Maracay. El operativo médico integral garantizó una cobertura asistencial oportuna a un total de 134 habitantes de la parroquia Andrés Eloy Blanco del municipio Girardot.

Este importante abordaje responde directamente a las políticas de bienestar orientadas por la presidenta Delcy Rodríguez, a través de las directrices del Plan Venezuela Renace, coordinado por el ministro de Salud, Carlos Alvarado y en Aragua, por la gobernadora Joana Sánchez junto a la Corporación de Salud y el personal médico del ASIC “Alayón” quienes atendieron a las familias afectadas por el doble sismo.

El equipo multidisciplinario atendió de forma directa a 78 mujeres y 56 hombres, logrando consolidar la cifra de 2475 beneficios brindados y 471 atenciones en salud. Se realizaron 259 consultas distribuidas en: 57 de medicina general, 52 de odontología, 50 de oftalmología, 50 de optometría, 16 de planificación familiar, 14 de cardiología, 13 de ginecología y obstetricia, y 7 evaluaciones de pediatría.

Durante el despliegue se ejecutaron 189 atenciones odontológicas entre limpiezas, exodoncias y referencias, 10 tomas de citologías, se entregaron 16 métodos anticonceptivos y un kit de embarazo, 114 desparasitaciones, 7 captaciones de casos vulnerables y un traslado en ambulancia. En materia preventiva, se aplicaron 2 dosis contra la Fiebre Amarilla, 134 pesquisas de hipertensión arterial y glicemia, y sesiones educativas. Asimismo, la farmacia comunitaria favoreció a 134 personas con la entrega gratuita de 16080 unidosis dispensadas.

La autoridad única de salud del estado Aragua, Yosmary Lombano, destacó el valor de estas jornadas especializadas para salvaguardar el bienestar del pueblo en momentos de contingencia nacional. «En esta etapa de reconstrucción social que lidera nuestra presidenta Delcy Rodríguez, la salud pública sale al encuentro de las familias afectadas para brindarles diagnóstico oportuno, control crónico y contención integral de forma 100% gratuita, con la plena convicción de que Venezuela renacerá», puntualizó Lombano.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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