Realizado saneamiento en más de 8 kilómetros de la carretera San Mateo – La Victoria

La intervención, enmarcada en la política de Transformación de Servicios Públicos (2T), incluyó limpieza de canales, desmalezamiento y despeje de vías entre los municipios Bolívar y José Félix Ribas

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de optimizar la movilidad, prevenir la acumulación de desechos, reducir los riesgos de accidentes y embellecer el ornato vial de la región, se llevó a cabo una gran intervención en la carretera vieja que conecta a las poblaciones de San Mateo y La Victoria.

​El despliegue, que forma parte de la política de Transformación de Servicios Públicos (2T), logró la recuperación de 8.800 metros de vialidad, garantizando así un tránsito seguro y fluido para todos los usuarios que se desplazan entre los municipios Bolívar y José Félix Ribas.

Las labores fueron ejecutadas de manera articulada por instituciones adscritas a la Gobernación de Aragua como la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua) y la Alcaldía del municipio Bolívar.

Los equipos multidisciplinarios llevaron a cabo tareas de poda controlada, limpieza profunda de canales pluviales y alcantarillado, desmalezamiento, y la recolección integral de desechos sólidos y vegetales.

‎‎La vocera del Pueblo de Aragua, Joana Sánchez, junto al alcaldesa, Marisol Rodríguez; el secretario de la 2T, Rodolfo Ramírez; el presidente de Fundaragua, Edison Gutiérrez y el presidente de Vías de Aragua, Gerardo Rozo, constataron cada acción mediante un recorrido de supervisión y acompañamiento.

«Hoy el gobierno regional nos encontramos desplegadoa en el marco de la 2T, donde más de ocho kilómetros se están interviniendo como parte del cronograma que se tiene pautado de servicios públicos» indicó la primera autoridad del estado.

PREVENCIÓN ACTIVA: CONTINUIDAD DEL PLAN PRE LLUVIAS

​Aprovechando la supervisión vial, la gobernadora Sánchez informó a la colectividad que, de forma paralela, continúan a toda marcha las obras de acondicionamiento de caños, ríos y quebradas bajo el Plan Pre Lluvias, una medida vital para evitar afectaciones por crecidas durante la temporada de precipitaciones.

«Además nosotros continuamos desplegados en el marco de la continuidad del Plan Pre Lluvias, que es la limpieza de los caños, ríos y quebradas, es por ello que el llamado es a la conciencia a la colectividad a que arrojemos basura» expresó Sánchez.

Es importante señalar que en cumplimiento a las orientaciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y las estrategias del Plan de la Aragüeñidad, los equipos se mantendrán activos en las principales calles, avenidas, carreteras, y troncales de los 18 municipios.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

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