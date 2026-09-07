Jornada de Atención Social garantizó beneficios a familias en Libertador

CIUDAD MCY.- Un total de mil beneficios integrales fueron garantizados este sábado a las familias del sector Las Ánimas II en el municipio Libertador, durante una masiva Jornada de Atención Social.

La actividad se desarrolló bajo el marco de la Cuarta Transformación (4T Social), ejecutada bajo los lineamientos de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, con el firme respaldo del diputado Manuel Hernández.

Este despliegue se convirtió en un abanico de respuestas concretas para la comunidad, concentrando en un solo espacio servicios fundamentales de salud, alimentación y protección humana.

A través de una articulación cívico-militar y comunitaria, las instituciones abordaron de manera directa las necesidades más sentidas del sector, consolidando el compromiso de llevar el bienestar al corazón de cada hogar.

Esta acción conjunta fue posible gracias al esfuerzo coordinado del equipo médico del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) Palo Negro, el Movimiento Paz y Vida, el Instituto Nacional de Nutrición (INN), la Prefectura local, el programa Parto Humanizado, la Guardia del Pueblo y la fundación Alas.

Con este tipo de abordajes directos en los territorios, el Gobierno Bolivariano reafirma su modelo de gestión territorial, fortaleciendo la atención integral de las comunidades vulnerables y garantizando los derechos sociales de los aragüeños.

REINA BETANCOURT| CIUDAD MCY

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