Alcaldía de Zamora ejecutó plan integral de embellecimiento en instituciones educativas

Los trabajos realizados por todo el personal de la municipalidad, cuerpos de seguridad y el poder popular abordaron la U.E.E. Leopoldo Tosta y la U.E.N. Villa de Cura para garantizar espacios dignos a la juventud en este regreso a clases 2026.

CIUDAD MCY.- En cumplimiento de las políticas públicas y líneas de acción orientadas por la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, y bajo las directrices de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, la Alcaldía Bolivariana del municipio Zamora desplegó a todo su personal obrero y administrativo en una extraordinaria jornada de trabajo voluntario enfocada en el embellecimiento integral y recuperación de la infraestructura escolar.

El abordaje, que busca brindar espacios dignos y de calidad para los niños, niñas y jóvenes de la jurisdicción, se centró en esta oportunidad en las instalaciones de la Unidad Educativa Estadal Leopoldo Tosta y la Unidad Educativa Nacional Villa de Cura, planteles de gran prestigio y tradición en el municipio.

Para la materialización de esta obra de recuperación, la gestión municipal promovió un esfuerzo conjunto y una integración perfecta de las fuerzas vivas. La jornada contó con la participación activa y el despliegue de los distintos Organismos de Prevención y Seguridad Ciudadana que hacen vida en la localidad, incluyendo a los Bomberos, Protección Civil, CICPC, Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), Policía Bolivariana de Aragua (PBA) y la Policía Municipal de Zamora.

El personal directivo, docente y administrativo de las escuelas, junto a las madres procesadoras y los equipos políticos de base del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), trabajaron hombro a hombro en las labores de saneamiento, pintura, desmalezamiento y adecuación de las áreas comunes y académicas.

Cabe mencionar que a través de estas acciones, la gestión de la alcaldesa del municipio Zamora, Anais Palacios, ratifica su compromiso inquebrantable de mantener el trabajo de calle articulado con el Ejecutivo regional y nacional, priorizando la educación como pilar fundamental y garantizando un regreso a clases óptimo para el semillero de la patria en el estado Aragua.

PRENSA ALCALDÍA DE ZAMORA

FOTOS | PRENSA ALCALDÍA DE ZAMORA