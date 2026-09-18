Entregan la Torre Cuatricentenaria de Cagua totalmente rehabilitada

92 familias retornan de manera segura a sus hogares gracias a las labores ejecutadas a través del «Plan Venezuela Renace».

CIUDAD MCY .- Durante un pase presidencial encabezado por la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, en compañía del alcalde del municipio Sucre, Wilson Coy, formalizó la entrega de la Torre Cuatricentenaria de Cagua totalmente rehabilitada como parte del ‘’ Plan Venezuela Renace’’.

El proyecto permitió el retorno seguro de 92 familias a sus hogares, brindando una respuesta rápida y efectiva a los daños estructurales sufridos por la edificación tras el doble sismo registrado el pasado 24 de junio.

Gracias un despliegue en conjunto entre el gobierno nacional, regional, municipal y en perfecta articulación con los vecinos y vecinas residentes de la edificación, las familias retornan hoy a hogares que cuentan con paredes seguras, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y acabados de primera calidad, garantizando un entorno digno y resiliente.

Este proceso de restauración, que incluyó desde la remoción de escombros, así como recuperación de mampostería, áreas internas, escaleras, apartamentos, estacionamiento, pintura, instalación de parque y ornato, embelleciendo de manera integral, fue avalado por una rigurosa inspección técnica que certifica la seguridad habitacional de la edificación que ya se encuentra categorizada en código verde según el semáforo internacional.

Durante el inicio de su intervención la mandataria aragüeña, saludo afectuosamente a la presidenta de la República, Delcy Rodríguez y la presidenta del Gran Misión Venezuela Renace, Jacqueline Faria.

‘’Queremos agradecer profundamente los esfuerzos que se hacen desde el Gobierno nacional, regional y municipal; y hoy se pone en práctica la cogestión, el respeto mutuo y el trabajo en equipo’’, enfatizó Sánchez.

Asimismo, añadió: ‘’Esta edificación hoy tiene la dicha y la alegría de pasar de amarillo al color verde’’, al confirmar que el inmueble ya cuenta con habitabilidad plenamente segura.

Para finalizar, Ysnelda Delgado, una de las personas favorecidas, expresó: «Estamos aquí renaciendo en este nuevo hogar», al manifestar su gratitud por el apoyo brindado y por las labores de evacuación durante la contingencia sísmica.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

FOTOS | CORTESIA | PRENSA GBA