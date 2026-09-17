Proyectada plaza central en Insajuv para disfrute de usuarios y visitantes

Plaza de la Juventud, nombre que exhibirá, tendrá dos áreas verdes, iluminación actualizada y una tarima metálica de 25m2

CIUDAD MCY.- Como parte de los proyectos de adecuación y modernización de espacios que se realiza en el Instituto Aragüeño de la Juventud (Insajuv), se inició la remodelación de la plaza central, ideada para el disfrute de usuarios, personal orgánico y visitantes, que servirá como embellecimiento del recinto.

En el espacio se llevan a cabo labores de redistribución para el levantamiento de dos áreas verdes en la parte posterior, colocación de una tarima metálica de 25m2 e instalación de luminarias.

El secretario de Juventud y Deporte y director del Instituto, Yonanthan Hernández, dio a conocer parte de las acciones a través de un audiovisual colgado en la cuenta de Instagram del ente (@Insajuv), en el que también subrayó el propósito de la obra.

“Un espacio digno para nuestra población, su cultura, recreación, encuentro y sano esparcimiento”, apuntó durante un recorrido de supervisión.

Con estos trabajos se pretende crear la Plaza de la Juventud, nombre que ostentará, y ofrecerá un espacio que integre diversión y comodidad, adaptados a las tendencias arquitectónicas actuales.

THAIMARA ORTIZ

FOTO : CORTESÍA INSAJUV