Alegría y atención integral llegó a niños de los campamentos transitorios de Tovar

CIUDAD MCY.-En el marco de la celebración del Día del Niño, la Alcaldía Bolivariana del Municipio Tovar desplegó una jornada especial de atención y acompañamiento en los siete campamentos transitorios habilitados tras el doble evento sísmico del pasado 24 de junio, reafirmando su compromiso con el bienestar de las familias que permanecen en estos espacios.

La actividad se desarrolló gracias al trabajo articulado entre la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Maximiliano Suárez, contando con la participación del equipo de Gobierno Municipal y del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, quienes llevaron un mensaje de esperanza y solidaridad a las comunidades afectadas.

Uno de los momentos más significativos de la jornada tuvo lugar en el campamento transitorio de Las Peonías, donde la gobernadora Joana Sánchez, junto al alcalde Maximiliano Suárez, compartió con los niños y niñas en una actividad recreativa organizada junto al equipo de la Gobernación del estado Aragua.

Durante el recorrido, ambas autoridades también conversaron con las familias afectadas para conocer de primera mano sus necesidades y ratificar el compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de atención integral.

El despliegue permitió recorrer los campamentos de Portachuelo, Las Hernández, Las Peonías, Santa Ana, Paraulata, El Hondón y Sinifín, llevando acompañamiento institucional y reafirmando el compromiso de seguir trabajando por la recuperación del municipio y la protección de quienes hoy enfrentan las consecuencias de la emergencia.

El alcalde Maximiliano Suárez destacó que, más allá de la asistencia material, estas jornadas buscan mantener el acompañamiento permanente a las familias y, especialmente, brindar momentos de alegría a los niños y niñas, quienes representan la esperanza y el futuro del municipio Tovar.

PRENSA ALCALDÍA DE TOVAR

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