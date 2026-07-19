Infantes celebraron su día en el TAM

El evento ofreció una variada programación que incluyó shows de personajes infantiles, pintacaritas, recreación y la entrega de refrigerios para el disfrute de todos los asistentes

CIUDAD MCY.- Las instalaciones del emblemático Teatro Ateneo de Maracay (TAM) se vistieron de fiesta y color para agasajar a los más pequeños de la casa en la celebración del Dia del Niño.

En esta jornada repleta de magia, sorpresas y sano esparcimiento, estuvo presente Nicolás González, secretario de Cultura y Daniel Centeno, presidente del TAM , quiénes estuvieron supervisando la jornada y compartiendo con los pequeños aragüeños.

​El evento ofreció una variada programación que incluyó shows de personajes infantiles, pintacaritas, recreación y la entrega de refrigerios para el disfrute de todos los asistentes.

El presidente del TAM, Daniel Centeno indicó que en la jornada se dieron cita más de mil niños y niñas aragüeños.

«Aqui están más de mil niños que han pasado por todas las actividades recreativas, culturales, teatro , juguetes y muchas sorpresas que por supuesto le sacaron una hermosa sonrisa a nuestros chamos».

Además, Centeno mencionó que esta celebración es orientada por la vocera de la Aragueñidad, Joana Sánchez.

«Nuestra Gobernadora tiene el compromiso de llevarle la mejor atención a nuestros niños y niñas, es por ello que nosotros estamos aqui acatando instrucciones para obsequiarle a nuestros jóvenes una infancia hermosa, llena de diversión y mucha alegria con esta celebración».

FÚTBOL Y RECREACIÓN

La gran sorpresa de la tarde fue la instalación de una pantalla gigante donde los consentidos del hogar junto a sus familiares vivieron la emoción y el entusiasmo de la Copa del Mundial.

A traves de este despliegue recreación, el Gobierno Bolivariano reafirma el éxito de una gestión dedicada al bienestar de la infancia aragüeña.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

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