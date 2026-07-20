Jornada de Salud Integral atendió a más de 70 mujeres en Ribas

CIUDAD MCY.- En el marco del mes aniversario del plan Parto Humanizado, se llevó a cabo una importante jornada de atención integral dirigida a mujeres gestantes y lactantes del municipio Ribas, con el objetivo de fortalecer el bienestar materno-infantil en la jurisdicción. La iniciativa contó con el respaldo de diversas instituciones locales y organizaciones de alcance nacional.

La concejala Brenda Navas destacó que la actividad se realizó en estrecha colaboración con el Plan Saman de la organización Cáritas de Venezuela.

Durante su intervención, Navas explicó que el evento brindó atención médica especializada y contempló la entrega de medicamentos esenciales a las asistentes. Asimismo, subrayó que este esfuerzo es impulsado por la Secretaría de la Cuarta Transformación Social del municipio.

Por su parte, Dalila Aponte, coordinadora municipal del plan Parto Humanizado, enfatizó la relevancia de la articulación institucional lograda entre la Alcaldía, la Fundación Casa de la Mujer y Cáritas de Venezuela para garantizar la protección de la población femenina de la localidad.

PRENSA RIBAS

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