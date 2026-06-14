Japón sorprendió a Países Bajos

La selección asiática se lo igualó sobre el final a la escuadra “naranja”, en el inicio del Grupo F

CIUDAD MCY.-En un gran partido, que se preveía podía terminar con empate, la selección de Japón se lo igualó sobre el final a los Países Bajos por 2-2.

El primer tiempo terminó con empate sin goles, pero con una escuadra europea estando más cerca del gol. Los dirigidos por Ronald Koeman sostuvieron la pelota durante más tiempo, pero un bien ordenado equipo asiático le impidió avanzar y encontrar el arco con comodidad. Las únicas claras de la «naranja» llegaron principalmente desde los tiros de esquina y balones sueltos en el área, pues por la vía del pase les costó más. Los japoneses, por su parte, se refugiaban en un bloque bajo que no se desordenaba y buscaba atacar intentando aprovechar la velocidad de sus jugadores, aunque tampoco les dio resultado por la muralla bien plantada por Virgil van Dijk.

Los dos comenzaron con buen ritmo, pero no lo lograron sostener después de la pausa de hidratación.

El segundo tiempo arrancó con mejoría de los neerlandeses y con goles de ambos lados antes de la pausa de hidratación. Se adelantaron los neerlandeses al minuto 51 con el cabezazo de van Dijk, los japoneses igualaron al minuto 57 con la diana afortunada de Keito Nakamura (a quien rozó un remate de Kubo) y se adelantó Países Bajos con el golazo de Crysencio Summerville, con zurdazo cruzado al segundo palo.

Tras el parón, Japón se mostró superior, pero no parecía encontrar manera de igualar, hasta el minuto 89 de la manera menos esperada, un cabezazo de Daichi Kamada para poner el empate final.

Así, ambos quedan con un punto, a la espera de lo que puedan hacer Suecia (próximo rival de Países Bajos) y Túnez (siguiente oponente de Japón

FUENTE: EL LÍDER

FOTO: CORTESÍA