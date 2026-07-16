Alumnado aragüeño cerrará ciclo escolar 2025-2026 este viernes

Quedó autorizado el retorno de programación de actos de grados para niveles de básica y media diversificada, dejando establecido que dicha actividad se ejecute en espacios abiertos, excepto los municipios afectados, pudiendo emigrar a otros espacios vecinos, canchas, teatros, entre otros, siempre respetando las normativas y el luto nacional.

CIUDAD MCY.- En el marco de la culminación del año escolar 2025-2026, la Autoridad Única de Educación, Leira Suárez, ofreció un balance sobre el desarrollo del periodo académico, estado de las infraestructuras escolares y el cronograma de cierre administrativo de las instituciones.

La autoridad educativa del estado Aragua informó sobre el balance de inspecciones y activación del «semáforo escolar” como parte de los planes de seguimiento, al tiempo que destacó que continúa el reporte de avances de diagnóstico de los planteles educativos.

De la misma forma, Suárez apuntó que un total de mil 265 instituciones se han ejecutado 784 inspecciones técnicas en una primera fase, las cuales arrojaron 566 escuelas en verde: aptas y activadas para el desarrollo del tercer momento pedagógico, 170 escuelas en amarillo: con requerimientos menores en evaluación y 48 escuelas en rojo: Infraestructuras con prioridades de atención crítica.

Suárez recalcó que estas evaluaciones previas contaron con el despliegue técnico del Colegio de Ingenieros, el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil. Asimismo, se anunció la constitución formal de la Comisión de Habitabilidad, tanto a nivel nacional como regional, un organismo encargado de oficializar y certificar las valoraciones exhaustivas del semáforo en los planteles restantes.

CRONOGRAMA DE CIERRE Y VACACIONES

La autoridad educativa confirmó que las actividades de aula culminarán este viernes 17 de julio, dando inicio al periodo de vacaciones de los niños, niñas y adolescentes, respetando el contexto del luto nacional, pero garantizando sus derechos fundamentales.

“A partir del próximo lunes comenzará el ciclo administrativo, el cual contempla en: realización de consejos de curso, carga y valoración de notas finales, además del procesamiento de calificaciones y expedientes de grado”. Por otra parte, la Autoridad Única felicitó el esfuerzo de la comunidad escolar y reafirmó su compromiso de seguir inspeccionando las escuelas faltantes para garantizar espacios óptimos de cara al próximo año escolar 2026 – 2027.

APROBACIÓN DE ACTOS ACADÉMICOS

En otro orden de ideas, la autoridad única de Educación del estado Aragua dijo que un total de 21 mil bachilleres de educación media general, técnica, y adulto egresarán en la región, cuyos actos de grado están programados para iniciar formalmente después del 28 de julio.

Por otra parte, durante la entrevista Suárez informó que se retomarán las actividades programadas para realizar los actos académicos en las diferentes instituciones educativas, tanto primarias como medio diversificadas. Importante destacar que la orientación suministrada es ejecutar la actividad de grado tomando en consideración: espacios abiertos, canchas, teatros, clubes, donde corresponda menos en las instituciones educativas que fueron afectadas por el doble terremoto.

UNIDADES EDUCATIVAS NO APTAS PARA ACTOS DE GRADO

El estado Aragua cuenta con cuatro municipios afectados, entre ellos: Tovar, Costa de Oro, Girardot y Santiago Mariño, donde no se puede realizar ningún tipo de actividad en espacios educativos, escuelas, ni liceos.

“No podemos hacer actividades en los planteles afectados, vamos a evitar” dejando como opción otros espacios para estos municipios “podemos migrar a otras localidades, canchas abiertas, espacios abiertos, teatros, en otros espacios excepto en infraestructura escolar”, información precisa ante momentos vividos después del pasado 24 de junio en Venezuela.

Por último, la autoridad, Leira Suárez apuntó el compromiso que el estado nacional y estadal cumple dentro del Plan de La Aragüeñidad con cada afectado, es por esto que la vocera del Poder Popular, Joana Sánchez, garantizará seguridad y estabilidad a los niños y familias afectadas por una culminación d clase satisfactoria y un retorno de clase 2026 – 2027 segura.

ELIMAR PÉREZ | CIUDAD MCY

FOTOS | REINA BETANCOURT