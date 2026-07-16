Coordinación institucional impulsa nueva fase de atención territorial

Las acciones acordadas entre las autoridades regionales y miembros municipales permitirán verificar las incidencias reportadas, priorizar los casos de infraestructura y fortalecer la respuesta en las comunidades afectadas

CIUDAD MCY.- Las estrategias para fortalecer la respuesta ante las afectaciones ocasionadas por el doblete sísmico del pasado 24 de junio centraron una mesa de trabajo realizada en la sede de la Contraloría del Estado Aragua (CEA), con la participación de autoridades regionales, organismos de prevención y representantes municipales.

El encuentro reunió al secretario para las Comunas y Movimientos Sociales, Manuel Pérez; la responsable de la sala situacional del 1×10 del Buen Gobierno, Texalia Vaquero; el presidente del Instituto para la Vivienda y Hábitat Digno, Fernando Álvarez; el director de Protección Civil Aragua y del Sistema de Gestión de Riesgos, Jesús Franco; además de enlaces municipales, promotores de Fundacomunal y representantes de las salas de autogobierno de los 18 municipios de la entidad.

Durante la jornada se definieron acciones conjuntas para organizar el despliegue territorial que permitirá verificar los reportes realizados por la ciudadanía, evaluar las afectaciones registradas en materia de infraestructura y vivienda, así como coordinar la atención de las familias impactadas por el movimiento telúrico.

El secretario para las Comunas y Movimientos, Manuel Pérez, informó que las mesas de trabajo responden al proceso de coordinación impulsado por la gobernadora Joana Sánchez para atender los daños ocasionados por el sismo, especialmente en los municipios donde se registraron mayores afectaciones.

«Estamos recibiendo la información relacionada con las afectaciones que tuvimos el 24 de junio. Nuestra vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, desde el primer momento dio seguimiento y control a cada uno de estos casos. Además, inició la recuperación de viviendas en el municipio Tovar mediante la asignación de recursos del Consejo Federal de Gobierno», expresó.

Pérez agregó que las instituciones trabajarán de manera articulada con el Poder Popular para brindar atención directa a las familias que permanecen en espacios provisionales mientras avanzan las labores de recuperación de sus viviendas.

Por su parte, la responsable de la Sala Situacional del 1×10 del Buen Gobierno en Aragua, Texalia Vaquero, explicó que el despliegue se apoyará en los reportes recibidos a través de la plataforma VenApp, herramienta que ha permitido a los ciudadanos notificar las afectaciones ocasionadas por el doblete sísmico.

«Vamos a desplegar comisiones de inspección en cada uno de los territorios para verificar los reportes y ofrecer respuestas a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con las necesidades identificadas en cada comunidad», señaló Vaquero.

Entretanto, el director de Fundacomunal Aragua, Francisco Fragoza, indicó que la jornada también permitió avanzar en la planificación de nuevas acciones para consolidar la organización comunal en el estado, entre ellas una jornada masiva de renovación prevista para los días 1 y 2 de agosto, así como la actualización de las instancias comunales en el territorio.

La articulación entre los organismos regionales, las estructuras municipales y el Poder Popular permitirá fortalecer el proceso de evaluación y atención de los casos reportados, con el propósito de ofrecer respuestas oportunas a las familias afectadas y acompañar la recuperación de las comunidades impactadas por el evento sísmico.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

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