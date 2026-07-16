Familias afectadas del Abitare 2003 de Mariño reciben atención integral

CIUDAD MCY.- La Dirección de Asuntos Sociales del municipio Santiago Mariño informó sobre los trabajos de rehabilitación y acondicionamiento del edificio Abitare 2003, edificación que sufrió afectaciones tras los movimientos telúricos registrados el pasado 24 de junio.

​Desde el sitio, Yoliver Sánchez, directora de asuntos sociales de la municipalidad destacó el compromiso del Gobierno Bolivariano en garantizar el bienestar y seguridad a las familias afectadas.

«Nos encontramos desplegados en el sitio atendiendo a un total de 324 personas que habitan en esta edificación a quienes les brindamos resguardo y cuidado especial a 36 refugiados y adultos mayores que requieren de nuestra máxima prioridad».

Asimismo, Sánchez indicó que el equipo multidisciplinario de la Alcaldía de Mariño no solo se ha enfocado en la restauración física de la obra, sino también en el acompañamiento humano de sus habitantes.

«Hemos brindado atención médica y alimentos para garantizar el bienestar diario de las familias y su vez nos hemos desplegado para supervisar las áreas comunes y privadas para asegurar que el retorno a la normalidad se realice bajo los más estrictos estándares de seguridad».

​Con estas acciones, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso en brindarle respuesta inmediata ante las contingencias priorizando la vida, la dignidad y la tranquilidad de las familias de Santiago Mariño.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CORTESÍA