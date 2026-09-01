Presidenta Delcy Rodríguez supervisa unidades de producción porcina y avícola en Caricuao

CIUDAD MCY. – ​La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lidera la inauguración del Centro de Formación y Producción Agropecuaria Joven «Valle de Beraca», ubicado en la Comuna Zoológico UD3-CC2 de la parroquia Caricuao, en Caracas.

La obra abarca la adecuación de tres galpones productivos para la cría de 120 cerdos lechones, 3.000 pollos de engorde y 1.300 gallinas ponedoras, junto a un vivero de 24 mesas organopónicas para el cultivo de hortalizas de ciclo corto.

En el recorrido están presentes, Sergio Lotartaro, Ministro del Poder Popular para la Juventud; ​Ángel Prado, Ministro del Poder Popular para las Comunas los Movimientos Sociales y Agricultura Urbana; ​Luis Villegas, Ministro del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional; junto a autoridades de Caracas

El espacio agrourbano fortalece la atención de más de 5.000 familias e integra a 56 jóvenes brigadistas del sector en el desarrollo productivo comunal. Esta jornada institucional contempla además la revisión de los preparativos para la Segunda Consulta Popular Nacional del próximo 18 de octubre, proceso que dispondrá de 11.412 centros de votación en todo el territorio venezolano.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA PRENSA PRESIDENCIAL