Arianny Seijo Noguera designada como nueva Procuradora General de la República

CIUDAD MCY.- Este martes, la Asamblea Nacional (AN) autorizó la designación de la abogada Arianny Seijo Noguera como nueva procuradora general de la República.

De acuerdo al orden del día, el presidente de la directiva parlamentaria, Jorge Rodríguez, informó que la presidenta (E) Delcy Rodríguez envió comunicación para exponer que, debido a la renuncia del actual procurador, fuera considerado el nombre de la ciudadana Arianny Seijo Noguera.

“Es por eso que, según lo establece la Constitución, someto a consideración de las diputadas y los diputados la autorización. Aprobada por mayoría evidente. Secretaria, favor de comunicarle a la presidenta encargada de la República la designación de la ciudadana Ariany Viviana Seijo Noguera como Procuradora General de la República”, indicó tras la aprobación.

De acuerdo a lo indicado por el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, Seijo Noguera es abogada de la Universidad Central de Venezuela (UCV), ha tenido experiencia en bufetes privados y en organismos públicos, actualmente funge como consultora jurídica de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y anteriormente fue asesora externa de la Procuraduría General de la República. Tiene estudios de derecho en el extranjero, dos maestrías en el Reino Unido y un doctorado en la Universidad de Westminster en la Escuela de Leyes de Londres, Reino Unido.

FUENTE: AVN

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