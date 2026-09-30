Crean Comisión Especial para la Reforma de la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia

CIUDAD MCY.-La Asamblea Nacional (AN) creó la Comisión Especial para Reforma de Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, en respuesta a la solicitud de la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, dirigida al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

La comisión estará presidida por el primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, e integrada por los diputados Jorge Arreaza, América Pérez, Carolina García Carreño, Willy Medina, Tania Díaz, Jehyson Guzmán, Nicolás Maduro Guerra, Amelia Belisario, Luis Romero y Rubén Limas, quienes iniciarán de inmediato la redacción del proyecto.

La reforma busca avanzar en la despenalización de conductas previstas en la normativa vigente, publicada en la Gaceta Oficial n.º 41.276 del 10 de noviembre de 2017, como parte de las acciones del Gobierno nacional para transformar el sistema de justicia penal y favorecer el reencuentro democrático y la convivencia democrática entre las venezolanas y venezolanos.

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, recordó que la Ley Constitucional que regula los actos emanados de la AN Constituyente establece que las reformas pueden originarse por iniciativa de un 15 % de los ciudadanos inscritos en el registro electoral, un 30 % de los diputados o el presidente o la presidenta de la República en Consejo de Ministros. En este caso, la propuesta proviene de la presidenta Delcy Rodríguez.

PROCEDIMIENTO ANTE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TSJ

El procedimiento contempla la remisión a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que deberá pronunciarse sobre la conformidad con la Constitución, y posteriormente la discusión y aprobación en la AN con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, siguiendo el proceso de formación de leyes orgánicas.

La reforma parcial de esta Ley Constitucional busca reconstruir la confianza en las instituciones y dinamizar la vida democrática de la nación, para consolidar la convivencia pacífica, la tolerancia política y el fortalecimiento del sistema de justicia

FUENTE:VTV

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL