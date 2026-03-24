AN prorroga por 30 días funcionamiento de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía

CIUDAD MCY.-Este martes, durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN), la plenaria aprobó por unanimidad prorrogar por 30 días el funcionamiento de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía y la Convivencia Política.

La prórroga fue solicitada por el coordinador de la Comisión, Jorge Arreaza, en los puntos previos al inicio de la sesión.

Al intervenir sobre este punto, el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, reflexionó acerca de la insistencia de algunos intereses que atacan la Ley de Amnistía y su aplicación en que se regrese al enfrentamiento estéril y se imponga la violencia.

“Es fundamental que nosotros insistamos en mantener el clima de trabajo, de respeto, de consideración y de colaboración que ha prelado en las sesiones del parlamento desde el 5 de enero”, enfatizó.

Rodríguez instó a buscar las referencias históricas de este tipo de instrumento un proceso de perdón y de búsqueda de reconciliación con la intensidad de esta norma y de la Comisión de Seguimiento.

“Incluso creo que es inédito que se haya establecido una comisión especial de la Asamblea Nacional para que le haga seguimiento a la Ley de Amnistía y para que extienda el beneficio a aquellos que no son sujetos de la Ley de Amnistía”, afirmó.

En este sentido, recordó que la norma no se aprobó para liberar a magnicidas, homicidas, traficantes de droga ni corruptos.

“La Ley de Amnistía se hizo justamente para buscar la reconciliación, para corregir los errores que se pudieron haber cometido de parte y parte”, expresó el parlamentario, quien ofreció un balance de la actuación de la Comisión: 11.432 solicitudes válidas recibidas – un número importante de ellos no sujetas a la Ley de Amnistía – ; liberación de 302 personas que se encontraban privadas en libertad que se suman a 7.782 con medidas cautelares ahora también en libertad plena, para dar un total de 8.084 casos de personas con libertad plena otorgada.

“Quiero proponerle a la plenaria de la Asamblea Nacional que le demos un respaldo, un espaldarazo a la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía por la Convivencia Democrática. Por tanto, propongo una prórroga de 30 días para que esta comisión siga funcionando con plenitud de los deberes y derechos establecidos en la Constitución y en el Reglamento Interior y de Debate para que continúe profundizando en el proceso de convivencia democrática que ya hemos emprendido”, manifestó Jorge Rodríguez a la plenaria que aprobó la moción por unanimidad.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA