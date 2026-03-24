Gobierno nacional impulsa reestructuración del sector minero

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, lideró una mesa de trabajo estratégica con el gabinete del sector minería para fortalecer la economía nacional. El encuentro buscó evaluar los planes de acción inmediatos tras la reciente fusión institucional de las empresas Minerven y la Corporación Venezolana de Minería (CVM).

La reunión contó con la participación del ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva, junto a diversas autoridades del área técnica y administrativa. Esta coordinación responde al cumplimiento del Decreto Presidencial N.º 5.266, el cual establece una nueva estructura para la gestión de los recursos minerales del país.

Cabe destacar que el Gobierno bolivariano enfoca sus esfuerzos en consolidar una administración eficiente sobre los minerales, los cuales son considerados bienes de dominio público e inalienables según la legislación vigente. Las autoridades abordan líneas estratégicas que incluyen la modernización tecnológica y la captación de nuevas inversiones, tanto nacionales como internacionales.

Aunado a ello, el proceso de transformación coincide con el avance en la Asamblea Nacional del Proyecto de Ley Orgánica de Minas, el cual cuenta con 12 artículos aprobados. Dicho instrumento jurídico pretende aplicar modelos exitosos de la industria de hidrocarburos para dinamizar la actividad minera y aumentar su productividad.

Finalmente, la jornada ratificó el compromiso del Ejecutivo por convertir la riqueza mineral en un motor de crecimiento sostenible y soberano para la nación. La agenda de trabajo prioriza las alianzas estratégicas con diversos países para garantizar un desarrollo industrial que respete la rectoría del Estado venezolano.

FUENTE: AVN

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