Venezuela y Brasil consolidan agenda de cooperación bilateral en materia de seguridad y defensa

CIUDAD MCY.-El ministro para la Defensa, Gustavo González López, sostuvo un encuentro estratégico con la Embajadora de la República Federativa de Brasil, Glivânia Maria de Oliveira, con la finalidad de reafirmar el compromiso con la integración latinoamericana, la paz regional, basado en un diálogo franco, con respeto y trabajo conjunto.

El encuentro que se llevó a cabo en el Ministerio de Defensa de Venezuela, tuvo como propósito fundamental consolidar los lazos históricos de amistad entre ambas naciones, así como revisar y afianzar los acuerdos de cooperación bilateral en materia de seguridad, resguardo fronterizo y defensa integral, reseñó González López en su canal de Telegram.

El titular de la cartera de Defensa destacó que la consolidación de Sudamérica como una región de paz y hermandad se afianza mediante el diálogo franco, el entendimiento directo y el trabajo conjunto entre los Estados.

Asimismo, durante la jornada de trabajo las autoridades reafirmaron el compromiso irrestricto de Venezuela y Brasil con el fortalecimiento de la integración latinoamericana, fundamentada en los principios de soberanía, autodeterminación de los pueblos y no injerencia.

Con esta reunión de alto nivel, ambos países ratifican la voluntad política de seguir construyendo mecanismos de defensa compartida que garanticen la estabilidad, la tranquilidad territorial y la seguridad estratégica en la zona fronteriza y el resto de la región.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL