Animales de compañía fueron atendidos en el Plan Nacional de Vacunación antirrábica

CIUDAD MCY.- Con un despliegue enfocado en la salud pública y el bienestar animal, se dio inicio al Plan Nacional de Vacunación Antirrábica en el municipio José Félix Ribas.

La jornada inaugural tuvo lugar en la Plaza Bolívar de la parroquia Zuata, donde se brindó atención médica preventiva a más de 100 animales de compañía, entre perros y gatos.

El evento contó con la presencia y participación del alcalde Juan Carlos Sánchez, quien compartió con los ciudadanos que se acercaron a la actividad.

La jornada fue organizada por la Unidad de Gestión Animal del municipio, reafirmando el compromiso de la gestión local con la protección de las mascotas.

Erick Ramírez, coordinador de la Unidad de Gestión Animal, destacó que el éxito de la actividad se debió al trabajo articulado con el Dr. Henry Cabrera y un equipo de estudiantes de medicina veterinaria, quienes prestaron el apoyo técnico necesario para la inmunización de los animales.

Ramírez subrayó que esta iniciativa forma parte de las políticas públicas impulsadas por el Ejecutivo Nacional, liderado por Delcy Rodríguez; la gestión regional de la gobernadora Joana Sánchez y el apoyo directo del alcalde Juan Carlos Sánchez.

Según informó el Coordinador de Gestión Animal, estos operativos se desplegarán de manera progresiva en las distintas parroquias que conforman el municipio Ribas, con el objetivo de garantizar una cobertura integral en toda la jurisdicción.

PRENSA RIBAS

FOTOS : CORTESIA