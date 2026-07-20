Reparan tubería del Acueducto Regional del Centro en la Intercomunal Turmero-Maracay

CIUDAD MCY.- Con el firme compromiso de estabilizar el suministro de agua potable en el estado Aragua, el Gobierno Bolivariano ejecutó con éxito una jornada de reparación en el sistema de distribución principal del Acueducto Regional del Centro.

Las labores técnicas de alta complejidad se desplegaron en las áreas verdes de la avenida Intercomunal Turmero- Maracay, específicamente a la altura del sector Samán Tarazonero del municipio Santiago Mariño.

El operativo en el terreno se concentró en la subsanación de fallas detectadas en la línea estratégica Turmero- Cagua, procediendo a la intervención de una tubería de 28 pulgadas de diámetro.

Las maniobras de ingeniería hidráulica requirieron de un intenso despliegue para sellar de forma hermética los componentes dañados y asegurar la resistencia de la estructura ante los niveles de presión hídrica.

Una vez culminadas de manera exitosa las reparaciones, las autoridades ordenaron iniciar de inmediato el bombeo para reanudar de forma progresiva el ciclo de agua potable hacia los hogares.

La ejecución física de este frente de obra civil se materializó bajo las orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el acompañamiento de la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Carlos Guzmán.

Las cuadrillas de servicios públicos contaron además con el soporte especializado del personal técnico de la empresa Hidrológica Venezolana (Hidroven) garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad.

Esta importante obra de rehabilitación de infraestructura básica e hídrica se encuentra comprendida en la Segunda Transformación (2T) de la Ley del Plan de la Patria de las 7T, referida a la Independencia Plena a través de la optimización de los servicios públicos y el hábitat.

Los equipos de Servicios Públicos de Santiago Mariño (Serpumar) ratificaron que el personal obrero se mantendrá monitoreando las aducciones principales en el territorio junto al poder popular organizado, para dar respuesta inmediata a las contingencias del municipio.

PRENSA MARIÑO

FOTOS : CORTESÍA