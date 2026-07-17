Fundaparques consolida mejoras en el ecosistema recreacional aragüeño

A través de diversas mejoras los parques recreativos, deportivos y naturales de la entidad se presentan espacios ideales para el encuentro familiar de los aragueños

CIUDAD MCY.- Teniendo como enfoque brindar áreas y parques naturales para la sana conexión con la naturaleza, pero además que fomente una recreación para el encuentro familiar, un equipo multidisciplinario de la Fundación de Parques Aragua (Fundaparques) consolida líneas estratégicas con el fin de mejorar y embellecer el ecosistema de parques.

​Estas labores trascienden la rehabilitación estética de los espacios, y por ello, la institución ha dado un paso adelante al incorporar un cronograma de actividades diseñado para brindar apoyo emocional a los usuarios aragüeños, buscando convertir a la región en un atractivo para visitantes de otras zonas del país.

​Manuel López, presidente de Fundaparques, informó que actualmente se ejecutan trabajos de manera simultánea en las seis áreas adscritas a la fundación con la finalidad de brindar calidad de vida a los ciudadanos.

“Nuestro ecosistema de parques junto al resto de los espacios públicos de nuestro estado brinden lo que son sus espacios para que la familia se encuentre y disfrute, además garantizando actividades para la integración y la vinculación de cada persona de su núcleo del hogar’’

AYUDA EMOCIONAL

​Como parte de esta visión integral, Fundaparques consolidó una importante alianza con el Colegio de Psicólogos del estado Aragua y el programa de Vínculos Solidarios para ofrecer atención psicológica en espacios abiertos.

“Nuestros parques son espacios seguros para la salud mental y en relación a eso, nosotros hemos hecho una alianza con el colegio de psicólogos del estado de Aragua y el programa de vínculos solidarios, brindando los días sábado y domingo una programación de atención a la salud mental de la familia aragüeña con yoga, actividades de integración, sesiones educativas, que nos permiten que la familia apueste al bienestar emocional ante todo el momento país que hemos atravesado’’ afirmó López.

EL PLAN CHUQUISACA 200

‎‎El presidente de Fundaparques también destacó el fortalecimiento de las políticas ambientales desde distintos puntos, específicamente con el Plan Chuquisaca 200.

“En perfecta articulación con Ministerio de Ecosocialismo hemos hecho la plantación de mil árboles en el Monumento de la Juventud en el marco de este importante plan, además, en nuestro parque Agustín Codazzi nosotros abrigamos un vivero que permitirá garantizar la reforestación en espacios públicos del estado’’

INCORPORACIÓN DE PARQUES Y MEJORAS

​El ecosistema natural del estado continúa expandiéndose con la reciente incorporación del Parque “Felipe Guevara Rojas”.

Este emblemático espacio, recuperado previamente por la Fundación para el Desarrollo del Estado Aragua (Fundaragua), ahora pasa a formar parte de la red de Fundaparques gracias al trabajo articulado entre ambas instituciones, buscando brindar mayor felicidad a quienes hacen vida en la Ciudad Jardín.

​Finalmente, López enfatizó que las labores operativas no se detienen. Un ejemplo de ello es el Parque “Santos Michelena”, donde actualmente se ejecutan trabajos de soldadura, refuerzo y restauración de los cercados metálicos perimetrales. Estas acciones están orientadas a preservar la infraestructura y garantizar instalaciones totalmente seguras, funcionales y adecuadas para el resguardo de los usuarios

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA