Annabella Acevedo conquistó oro en Karate de los Sudamericanos

CIUDAD MCY.- Durante la jornada de este sábado en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, la karateka tachirense Annabella Acevedo se adueñó de la medalla de oro en la categoría de 53 Kg al derrotar en la ronda final a la representante de Panamá, Dessire Frías.

La atleta se consolidó con una gran actuación destacada en la disciplina de Kumite, volviéndose una de las figuras emergentes más sólidas en todo el continente, con un contundente marcador de 9-0.

Su camino hasta la cima fue riguroso desde el inicio, con una fase de grupos en la que superó a cada uno de sus rivales, imponiéndose 4-0 ante la representante de Brasil, 4-3 contra la competidora de Ecuador y cerró las rondas clasificatorias con una impecable victoria de 7-0 frente a la atleta de Bolivia.

Su mayor desafío llegaría en la fase semifinal, ante la representante de Colombia en un combate donde las atletas desplegarían una demostración de alta exigencia táctica, resultando en un empate 8-8, sin embargo, la “Pololita” avanzaría a la final gracias a la regla senshu, al haber registrado el primer punto del enfrentamiento.

Acevedo mantuvo la concentración y conquistó en lo más alto del podio en su participación en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud, sumando una nueva presea que deja en lo más alto el nombre de Venezuela en esta cita regional juvenil.

FUENTE CIUDAD CCS

FOTO: CORTESÍA